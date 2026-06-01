Híbrido da BYD com 1000 quilómetros de autonomia
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Híbrido da BYD com 1000 quilómetros de autonomia

O novo BYD Dolphin G DM-i tem o seu lançamento previsto para este mês de junho.
Vítor Norinha
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O novo BYD Dolphin G DM-i vai fazer furor no segmento B. O automóvel foi desenhado para o mercado europeu e aposta na versatilidade de um elétrico para a cidade, a par de ser um carro de longas distâncias com um motor de combustão, permitindo fazer mais de 1000 km com bateria completa e depósito atestado.

O que tem de novo este hatchback compacto é a tecnologia DM-i, que o transforma num super hybrid plug-in com dual mode. A marca irá apresentá-lo brevemente, apenas prometendo um veículo de acelerações fortes e suaves graças ao motor elétrico dianteiro.

O lançamento está previsto para este mês de junho e as primeiras entregas para outubro. As dimensões do novo Dolphin são de 4,16 metros de comprimentos e 1,825 metros de largura.

A BYD continua a apostar no segmento B, pois na Europa é dos mais relevantes, com a vice-presidente da BYD, Stella Li, a afirmar que este veículo irá tornar “a mobilidade sustentável mais inteligente e disponível para mais pessoas.”

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