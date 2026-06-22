Citroen e-C3 eleito “Melhor Citadino/Utilitário” nos prémios ACP

Nos prémios ACP Elétrico do Ano o vencedor foi o Citroen e-C3. Esta iniciativa é dedicada apenas aos veículos 100% elétricos. O galardão resultou da votação do público, refere a marca francesa do grupo Stellantis, que revela ainda que o prémio “traduz a aceitação da gama Citroen C3 no mercado nacional. Refere uma nota do Automóvel Club de Portugal que “este vencedor se destaca pela suspensão Citroen Advanced Comfort, pelo habitáculo funcional e pela tecnologia intuitiva, garantindo uma performance eficiente para o quotidiano dos meios urbanos”. Esta variante elétrica é das mais procuradas no mercado, sendo o B-hatch 100% elétrico mais vendido, com 788 unidades novas transacionadas até maio último. Por seu lado, a gama C3 é a terceira mais vendida em Portugal. .Elétricos atingem 9% do parque automóvel em Portugal e quota a gasolina cresce 11%