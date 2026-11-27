O treinador de hóquei em patins do Sporting, Edo Bosch, foi suspenso por três meses pelo Conselho de Disciplina da federação da modalidade, por palavras sobre a equipa de arbitragem no jogo da Supertaça com o Benfica.

Segundo o mapa de castigos do órgão da Federação de Patinagem de Portugal (FPP), divulgado na quinta-feira, o técnico espanhol foi punido com suspensão de 90 dias e uma multa de 2.300 euros.

Em causa estão os artigos 130.º e 40.º do Regulamento de Disciplina da FPP, com o primeiro a ser respeitante a "ameaças e ofensas à honra, consideração ou dignidade", e o segundo às "circunstâncias agravantes", neste caso por Edo Bosch ter feito as declarações na "qualidade de treinador", além de ser reincidente.

No final do jogo Benfica-Sporting (3-2), em 07 de novembro, da Supertaça António Livramento de hóquei em patins, o técnico leonino mostrou-se desagradado com o trabalho da equipa de arbitragem no Pavilhão Desportivo Municipal de Santo Tirso.

"Tudo estava a correr bem até que um senhor, que não é a primeira nem será a última vez que faz isto, decidiu mostrar um cartão azul inexistente e, depois, perdeu o controlo e armou uma grande confusão", lançou Edo Bosch na conferência de imprensa.

E acrescentou: "A partir daí, a jogar quatro contra três, num jogo tão equilibrado, em que os detalhes contam muito, esse foi um grande detalhe. Permitiu ao Benfica passar para a frente do marcador e obrigou-nos a correr atrás do resultado, o que não é fácil. Este jogo e a qualidade dos jogadores, tanto de um lado como do outro, mereciam outros senhores a apitar. Sinceramente, não sei para que serve o videoárbitro. Eles continuam a ser os artistas do filme".

No número 1 do artigo 130 do regulamento disciplinar, está previsto que um dirigente de clube que “formular juízo, praticar facto ou, ainda que sob a forma de suspeita, imputar facto ofensivo da honra, consideração ou dignidade de árbitros”, entre outros intervenientes ou entidades, será “sancionado com suspensão de um mês a um ano e cumulativamente com multa”.

Já na alínea a) do ponto 2 do mesmo artigo está descrito que "se a infração prevista no número anterior for cometida antes, durante ou após a realização de jogo oficial”, o dirigente – neste caso um treinador – é sancionado “com suspensão de 15 dias a um ano e cumulativamente com multa”, se o visado pelas ofensas “for elemento integrante da equipa de arbitragem ou delegado técnico”.