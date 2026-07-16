Tim Merlier sprinta para o 'hat-trick' na 12.ª etapa no Tour

O belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) ganhou esta quinta-feira, 16 de julho, pela terceira vez na 113.ª Volta a França, que continua a ser liderada pelo ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), antes do regresso à montanha.O belga de 33 anos foi o mais forte na 12.ª etapa, marcada por uma queda nos metros finais, impondo-se no final dos 179,1 quilómetros entre Magny-Cours e Chalon-sur-Saône diante do neerlandês Olav Kooij (Decathlon) e do belga Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech, que foram pelo segundo dia consecutivo segundo e terceiro, com as mesmas 3:38.53 horas do vencedor.. Após uma jornada sem sobressaltos, Pogacar conservou a camisola amarela e as diferenças para os perseguidores na geral, tendo o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) a 3.36 minutos e o belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), que fecha o pódio, a 4.06.A alta montanha regressa na sexta-feira, com a etapa mais longa da 113.ª edição a percorrer 205,8 quilómetros entre Dole e Belfort, que incluem uma subida ao Ballon d'Alsace, de primeira categoria, situada a três dezenas de quilómetros da meta.