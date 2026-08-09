Catarina Baicev conquista título europeu de sub-23 em trap

A portuguesa Catarina Baicev sagrou-se este domingo campeã da Europa de sub-23 na disciplina de trap, ao conquistar a medalha de ouro no Campeonato da Europa de Tiro com Armas de Caça, que decorre em Wroclaw, na Polónia. A jovem atiradora confirmou o excelente momento de forma ao impor-se na final feminina, arrecadando um dos mais importantes títulos da sua carreira e reforçando o estatuto de uma das maiores promessas portuguesas da modalidade. Na decisão pelo título europeu, Catarina Baicev somou 25 pontos em 30 possíveis, superando por apenas um ponto a turca Nisa Nur Aydemir, segunda classificada com 24, enquanto a checa Zina Hrdlickova completou o pódio, com 18 pontos. A portuguesa revelou grande consistência ao longo da final e manteve a concentração nos momentos decisivos, assegurando a vitória numa competição muito equilibrada. O triunfo representa um marco importante para o tiro português, confirmando a evolução de Catarina Baicev nas competições internacionais e dando continuidade ao crescimento que a atleta tem demonstrado nos últimos anos.Depois de resultados promissores nos escalões jovens, a portuguesa alcança agora o primeiro grande título europeu individual da carreira, reforçando também as perspetivas para futuras competições seniores.