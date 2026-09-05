Benfica vence Nun'Alvares por 3-1 e conquista 10.ª Supertaça feminina de futsal

O Benfica, campeão nacional feminino de futsal, conquistou este sábado, 5 de setembro, pela 10.ª vez no seu historial a Supertaça, ao vencer o Nun’Alvares, por 3-1, em Vila do Conde.

As ‘encarnadas’, também detentoras da Taça de Portugal, chegaram ao intervalo a vencer por 3-0, na sequência dos golos de Fifó, aos três minutos, Janice (13) e Gaby Vanelli (20).

O Nun’Alvares, que era o detentor do troféu e que na época passada foi finalista vencido da Taça Portugal, reduziu a desvantagem, aos 31, por intermédio de Ana Azevedo

O Benfica passou a somar 10 troféus, em 12 edições da prova, ganha no ano passado pelo Nun’Alvares e pelo Novasemente em 2015.