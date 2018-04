Alberto Guimarães, secretário-geral da Câmara Municipal de Lisboa, Bertrand Pecquerie (de pé), CEO da GEN, Catarina Carvalho, diretora executiva do Diário de Notícias, e João Vasconcelos, consultor sénior da Clearwater International

GEN Summit está marcada para os dias 30 e 31 de maio e 1 de junho

Foi apresentada esta quarta-feira, em Lisboa, a edição deste ano daquela que é uma das mais importantes conferências de media do mundo. A GEN Summit vai acontecer no Pátio da Galé, em Lisboa, entre os dias 30 de maio e 1 de junho, com uma edição que tem por tema: "A caminho da realidade aumentada nas redações".

Na conferência de imprensa de apresentação, Bertrand Pecquerie, CEO da Global Editors Network (GEN), mostrou-se satisfeito por terem escolhido a cidade de Lisboa para acolher esta conferência por dois anos (2018 e 2019) e falou dos desafios que os media enfrentam e como se pode chegar a soluções.

Pelo Pátio da Galé vão passar mais de 750 diretores, académicos, executivos noticiosos e inovadores dos media de mais de 70 países. No conjunto, vão discutir tendências, desafios e visões do jornalismo de hoje e do futuro. Noventa oradores vão debater os três principais temas que estão divididos pelos três dias da conferência: Disrupção, personalização e monetização.

Com oradores vindos do Washington Post, ProPublica, Reuters, Universidade de Columbia, BBC, Google ou India Today, Bertrand Pecquerie não tem dúvidas que estão reunidas as condições para atrair muitos interessados. "Estamos a selecionar os melhores oradores e ainda há poucos dias estivemos a fechar nomes e os participantes percebem esse cuidado na escolha e por isso esgotam a GEN Summit." Até porque: "São pessoas que têm soluções para os problemas e ideias", garantiu.

As notícias escritas por robôs

Na antecipação do futuro parece haver uma certeza. As redações vão ter robôs que produzem notícias. Nisso acreditam Bertrand Pecquerie e João Vasconcelos, consultor sénior da Clearwater International e antigo secretário de Estado da Indústria. "A redação de realidade aumentada vai ter robôs que vão ser mais rápidos e que não são inimigos dos jornalistas", defendeu o CEO da GEN.

Para João Vasconcelos, que deu uma masterclass antes da conferência de apresentação da GEN Summit, os robôs irão estar nas redações "para fazer as notícias que não precisam de intervenção humana e vão ser mais rápidos".

Aos jornalistas vai caber o trabalho "de investigação aprofundada", apontou Bertrand Pecquerie. No evento, do qual a Global Media é parceira, vão estar representantes da Associated Press e Reuters, que o responsável da GEN considerou serem "pioneiros na integração de inteligência artifical na redação".