Trabalhadores do canal têm salários em atraso
Trabalhadores do canal têm salários em atrasoFOTO: DR
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Trabalhadores do projeto de media Conta Lá avançam para pedido de insolvência

Grupo de mais de 50 funcionários busca fundo de garantia salarial com pedido de insolvência, garantem várias fontes da empresa contactadas pela Lusa.
André Certã
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Um grupo de trabalhadores do canal Conta Lá pretende avançar com um pedido de insolvência porque é a única forma de recorrerem ao fundo de garantia salarial, disseram esta segunda-feira (19 de outubro) várias fontes da empresa contactadas pela Lusa.

De acordo com uma das fontes, há "um grupo de trabalhadores", mais de 50, que "vai avançar com o pedido de insolvência", uma vez que não estão a ver uma solução do projeto, têm salários em atraso há vários meses e esta é "a única forma de recorrer ao fundo de garantia salarial".

Contactado pela Lusa, Filipe Caetano, ex-trabalhador do Conta Lá também confirmou à Lusa que existe "um movimento de trabalhadores que vai pedir a insolvência".

Outra duas fontes contactadas, que pediram para não ser identificadas, confirmaram à Lusa que havia esta intenção do "pedido de insolvência".

Ao que tudo indica, já terá sido escolhido o escritório de advogados para avançar com o pedido.

Os primeiros salários em atraso no projeto Conta Lá começaram em maio, algumas pessoas - com salários mais baixos - terão recebido em setembro, mas de um modo geral, a maioria tem atraso de pagamentos entre quatro e cinco meses, segundo uma das fontes contactadas pela Lusa.

Entretanto, os diretores estão demissionários desde sexta-feira, devendo formalizar isso esta semana, segundo outra fonte.

A Lusa tentou contactar vários diretores do Conta Lá, mas até ao momento apenas um deles atendeu e não quis fazer comentários.

Em 12 de agosto, a assembleia-geral do Conta Lá elegeu uma Comissão de Gestão, composta por Rui Rego, Diogo Alexandre e Paulo Rego, com mandato até dezembro, a qual nunca tomou posse.

O projeto precisava de uma injeção de capital de cinco milhões de euros, que até ao momento ainda não se concretizou.

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