Revista de imprensa. Tragédia em Lisboa domina atualidade

"Tragédia" é a palavra escolhida pela maioria dos jornais nacionais desta quinta-feira, 4 de setembro, para falar do descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, que matou 15 pessoas. Todos dão destaque ao acidente, com uma imagem do amontoado de ferro que resultou do embate contra um prédio. Um assunto que também se mantém em destaque nos sites de grande parte da imprensa internacional.O Público avança ainda que os fogos em Portugal são 40 vezes mais prováveis e 30% mais intensos por causa do clima. "Cientistas concluíram que as alterações climáticas tornaram as condições de calor, seca e vento que alimentaram os incêndios em Espanha e Portugal cerca de 40 vezes mais prováveis e 30% mais intensos", explica.O Jornal de Notícias destaca que os municípios criticam proposta do Governo para mais salas de jardim de infância. "Ministro assume que 12 mil crianças não conseguiram vaga no público. Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) quer ser ouvida. Autarquias alertam para processo moroso a dias do arranque do ano letivo", escreve.O Correio da Manhã avança: "Carteiristas fazem dezassete vítimas por dia na área da PSP" e explica que nos primeiros seis meses do ano foram detidos 80 carteiristas, mais que no ano passado. Foram ainda identificados 188 suspeitos e recebidas 3027 queixas.No Diário de Notícias, avançamos que a TAP perde milhões no negócio de ouro da manutenção por falta de trabalhadores, material e espaço. .Leia aqui o DN desta quinta-feira, 4 de setembro.O Negócios destaca na primeira página que o fim das portagens leva mais quase 30% de automóveis às SCUT. Já o Jornal Económico diz que a banca minimiza riscos da crise da dívida soberana. Nos desportivos, destaque para o Sporting, mais precisamente para as declarações de Frederico Varandas. "Presidente explica negócios e manda bicadas em várias direções", diz o Record."Nunca fomos campeões de mercado", cita a Bola na primeira página. Na mesma linha, O Jogo cita "Nunca fomos campeões de jatos e aeroportos", mas o grande destaque vai outro tema. "Dragões querem fechar Alvalade", escreve na manchete. Em causa a queixa no Conselho de Disciplina por lançamento de objetos que atingiram Zaidy, William Gomes e Froholdt.