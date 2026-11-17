Revista de imprensa. Os menores em casas-abrigo e o deputado municipal detido
O Público destaca esta terça-feira que metade das vítimas de violência doméstica acolhidas em casas-abrigo são crianças. "Em Setembro, o número de menores em casas-abrigo atingiu o valor mais elevado desde 2022. Segundo a APAV, agregados familiares com mais filhos e aumento das vagas na rede podem explicar os números", lê-se.
Este jornal conta também que o metano dos aterros caiu 46% na União Europeia, mas em Portugal a quebra foi de apenas 38%. E destaca que o metano representa quase um quinto das emissões nacionais e está ao nível de 1990.
No Jornal de Notícias lê-se que atrasos nos cheques obrigam jovens a cancelar consultas de psicologia e nutrição grátis, comprometendo processos terapêuticos.
Neste diário lê-se ainda que o deputado da Assembleia Municipal do Porto Fernando Cardoso foi detido, na segunda-feira à noite, por suspeitas de violência doméstica, quando entrava nos Paços do Concelho para uma reunião daquele órgão.
O Correio da Manhã conta que o gestor Paulo Caetano, o principal arguido da ‘Operação Harpia’, que investiga suspeitas de uma fraude de 17 milhões ao Banco Português de Fomento, terá simulado o divórcio com a sua mulher, de forma a tentar colocar a salvo milhões de euros em património. "Entre os indícios recolhidos pela investigação estão contas bancárias no Dubai em nome da ‘ex-mulher’, uma médica obstetra que na manhã das buscas se encontrava junto com o gestor", escreve.
O Expresso avança que os três jovens condenados por violar, agredir e filmar uma menor vão continuar presos porque o Tribunal da Relação de Lisboa considera que não mostraram qualquer remorso, podem voltar a violar e até fugir para o estrangeiro.
No Diário de Notícias destaca que há escolas à espera de obras há mais de 20 anos. Conta também que a indústria farmacêutica quer Portugal como “ativo estratégico” na Europa, a produzir mais e a captar mais investimento.
No Negócios lê-se que a Autoridade das Condições de Trabalho gera contestação com meta prévia de 80% para infrações. "Sindicato dos Inspetores do Trabalho denuncia inspeções com metas prévias de infrações graves ou muito graves autuadas em 80% das visitas. ACT responde que a interpretação do indicador de eficiência como um objetivo 'não é correta'”, lê-se.
Destaque ainda para uma entrevista ao diretor de operações da Digi, Valentin Popoviciu, que acusa as operadoras de telecomunicações de colocarem os lucros à frente dos clientes e critica os aumentos de preços todos os anos, garantindo não serem necessários. Por isso, os preços da operadora romena vão continuar congelados.
O Eco diz que travão na Alemanha dita terceiro ano de queda nas exportações de componentes automóveis.
No Económico o destaque vai para um alerta da Deco relacionado com as dívida das famílias: “Emprego não é garantia de estabilidade financeira”. Quem pede ajuda tem, em média, 800 euros de prestação média, fruto de seis créditos a pagamento, e mais de metade está empregado. Tendência é particularmente alarmante dada a inflação ainda elevada e os juros diretores em alta", escreve.