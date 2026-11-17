O Público destaca esta terça-feira que metade das vítimas de violência doméstica acolhidas em casas-abrigo são crianças. "Em Setembro, o número de menores em casas-abrigo atingiu o valor mais elevado desde 2022. Segundo a APAV, agregados familiares com mais filhos e aumento das vagas na rede podem explicar os números", lê-se.

Este jornal conta também que o metano dos aterros caiu 46% na União Europeia, mas em Portugal a quebra foi de apenas 38%. E destaca que o metano representa quase um quinto das emissões nacionais e está ao nível de 1990.

No Jornal de Notícias lê-se que atrasos nos cheques obrigam jovens a cancelar consultas de psicologia e nutrição grátis, comprometendo processos terapêuticos.

Neste diário lê-se ainda que o deputado da Assembleia Municipal do Porto Fernando Cardoso foi detido, na segunda-feira à noite, por suspeitas de violência doméstica, quando entrava nos Paços do Concelho para uma reunião daquele órgão.

O Correio da Manhã conta que o gestor Paulo Caetano, o principal arguido da ‘Operação Harpia’, que investiga suspeitas de uma fraude de 17 milhões ao Banco Português de Fomento, terá simulado o divórcio com a sua mulher, de forma a tentar colocar a salvo milhões de euros em património. "Entre os indícios recolhidos pela investigação estão contas bancárias no Dubai em nome da ‘ex-mulher’, uma médica obstetra que na manhã das buscas se encontrava junto com o gestor", escreve.

O Expresso avança que os três jovens condenados por violar, agredir e filmar uma menor vão continuar presos porque o Tribunal da Relação de Lisboa considera que não mostraram qualquer remorso, podem voltar a violar e até fugir para o estrangeiro.

No Diário de Notícias destaca que há escolas à espera de obras há mais de 20 anos. Conta também que a indústria farmacêutica quer Portugal como “ativo estratégico” na Europa, a produzir mais e a captar mais investimento.