"Escolas esperam obras há mais de 20 anos". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira, 17 de novembro.“Calvário” de procedimentos administrativos são o principal entrave à requalificação do parque escolar. Filinto Lima, representante dos diretores escolares, responsabiliza a legislação em vigor pela demora nas intervenções e defende alteração às regras para acelerar as obras. Em destaque fotográfico nesta primeira página está o papa Leão XIV, que termina no Peru a sua viagem pela América Latina: “Aqui ensinaram-me a ser bispo e agora aprendi um pouco mais a ser o sucessor de Pedro”.Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do DN:.Outros destaques:Inovação: Indústria Farmacêutica quer Portugal como “ativo estratégico” na Europa, a produzir mais e a captar investimento. Orçamento do Estado: Alterações ao OE2027 não podem pôr em causa a orientação política do Governo, alertam antigos ministros. Encontro: Xi, Trump e Putin vão estar juntos pela primeira vez, mas cada um com a sua agenda. Decisão: MAI ultima portaria e confirma dificuldades na base de dados de violência contra as mulheres. Cinema: O sétimo 007. Robert Pattinson sucede a Daniel Craig na pele de James Bond. Seleção: Jorge Jesus: “É normal que não fiquem felizes por não jogarem”.