Revista de imprensa. O regresso do caso das gémeas luso-brasileiras e um caracol com espiral para a esquerda

O Correio da Manhã traz esta quarta-feira, 27 de agosto, a notícia de que a mae das gémeas luso-brasileiras que, em 2020, receberam um dos medicamentos mais caros do Mundo, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, processou o médico António Levy Gomes, que denunciou o caso de alegado favorecimento, e pediu uma indemnização. A queixa, escreve o jornal, aponta para eventuais crimes de difamação, violação de segredo profissional, devassa da vida privada e maus-tratos psicológicos a menores e envolve também a TVI, a CNN, a jornalista Sandra Felgueiras e o repórter brasileiro.Este mesmo jornal destaca também na primeira página que o bombeiro madeirense que agrediu a mulher em frente ao filho foi detido pela PSP. Um caso que está a chocar o país, depois da divulgação das imagens da agressão, captadas por uma câmara de videovigilância.No Jornal de Notícias o destaque vai para um laboratório na Feira que produzia 10 quilos de cocaína por dia. "Alguns membros da rede criminosa, entre os quais o seu líder, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) e, agora, acusados pelo Ministério Público (MP) por crimes de tráfico de estupefacientes agravado, associação criminosa, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e condução sem habilitação legal", escreve o jornal.Aqui, destaque também os cursos de Turismo. Diz o JN que a maioria dos alunos consegue emprego em menos de um mês e que os cursos de pastelaria e cozinha são os mais procurados.O Público conta que as prisões estão a funcionar com menos dois mil guardas que o previsto. Segundo a DGRSP, a 31 de Julho, o mapa de pessoal previa 5407 guardas, mas só contava com 3966 efectivos, diz o jornal, segundo o qual a situação agrava-se ainda mais no Verão, quando muitos profissionais entram de férias. E há centenas a aproximar-se da idade da reforma.Neste jornal destaque ainda para a posição dos diretores quanto ao uso de telemóveis nas escolas. "Proibir não rima com educar", dizem.No Diário de Notícias, destacamos que a execução da despesa em prevenção e combate aos fogos ficou 25% abaixo do previsto e trazemos uma entrevista a André Fernandes, Comandante Nacional da Proteção Civil há cinco anos, que defende que "Existe excesso de competências distribuídas, o que gera sobreposições" .Leia aqui o DN desta quarta-feira, 27 de agosto.Nos económicos, o Negócios conta que a IP já gastou 8 milhões de euros em estudos para a alta velocidade e o Jornal Económico destaca que a Mota-Engil está entre as 100 maiores do mundo.Nos desportivos antecipa-se o Benfica-Fenerbahcé. "Dia de São Receber", escreve o Record em manchete. "Futuro nas mãos", titula A Bola. "Milhões em Jogo", diz o Jogo.Nos internacionais, o The Guardian tem esta sexta-feira uma história sobre caracóis. "Nova Zelândia lança campanha para encontrar amor para o raro e solitário caracol espiral para a esquerda, Ned". O jornal explica que quase todos os caracóis de jardim comuns têm conchas que se enrolam para a direita, mas a concha espiral para a esquerda do caracol Ned resulta em órgãos reprodutivos invertidos, o que constitui uma barreira ao acasalamento.A BBC conta que uma cápsula do tempo enterrada pela princesa Diana no Great Ormond Street Hospital (Gosh) em 1991 foi aberta. Lá dentro estavam um CD de Kylie Minogue, uma calculadora alimentada a energia solar e um passaporte.O Le Monde conta como François Bayrou tenta mobilizar o seu campo, destabilizado pela sua impetuosa campanha pelo voto de confiança.O El País, em Espanha, diz que as hipotecas atingem máximos de 14 anos devido à escassez de habitação e à queda da Euribor.