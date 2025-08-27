Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O momento em que a princesa Diana colocou a cápsula do tempo na parede do hospital.
Cápsula do tempo selada pela princesa Diana em hospital de Londres é revelada após 34 anos (veja as fotos)

A cápsula de 1991 devia ter sido aberta alguns séculos depois, mas o ato teve de ser antecipado devido à demolição dos edifícios para dar lugar a um novo centro pediátrico de tratamento do cancro.
Carlos Nogueira
Uma cápsula do tempo que a princesa Diana escondeu numa parede do Hospital Great Ormond Street, em Londres, em 1991 foi aberta esta quarta-feira, 27 de agosto, muitos anos antes do tempo previsto.

O objetivo era que a cápsula fosse aberta vários séculos depois para mostrar como era a vida em 1991, mas o facto de o hospital estar a demolir alguns edifícios para construir um novo centro pediátrico para o tratamento de cancro obrigou a que esse momento tivesse de ser antecipado.

Na altura, a princesa Diana e duas crianças que venceram um concurso de televisão escolheram oito artigos que mostrassem como era a década de 1990. Entre eles estavam uma antiga televisão de bolso, um CD da Kylie Minogue, uma calculadora carregada a energia solar e um exemplar do jornal The Times daquele dia.

Apesar de alguns danos causados ​​pela humidade, os artigos estavam reconhecíveis.

David Watson, na altura com 11 anos, tinha escolhido o CD, uma folha de papel reciclado e um passaporte europeu, enquanto de Sylvia Foulkes, que tinha 9 anos, optou por uma coleção de moedas britânicas, um recipiente com cinco sementes de árvores e um holograma de floco de neve.

De acordo com a estação de televisão NBC News, o hospital não sabe do paradeiro de ambos, pelo que não estiveram presentes no momento da abertura da cápsula.

Refira-se que a princesa de Gales morreu a 31 de agosto de 1997 na sequência de um acidente de viação em Paris.

