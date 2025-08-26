Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Incêndio no município de Arganil
Incêndio no município de ArganilEPA/PAULO CUNHA
Balanço. Execução da despesa em prevenção e combate aos fogos ficou 25% abaixo do previsto

Em vésperas do debate parlamentar sobre os fogos, a AGIF faz um balanço da execução do Plano Nacional de Ação 20-30. As medidas de prevenção ficaram 26% abaixo do previsto e as de combate 23% abaixo.
Valentina Marcelino
ANEPC - Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil
Incêndios
Força Aérea Portuguesa
Bombeiros
Relatório
GNR - Guarda Nacional Republicana
ICNF
AGIF - Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais

