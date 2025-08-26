Leia aqui o DN desta quarta-feira, 27 de agosto

Execução da despesa na prevenção de fogos ficou 25% abaixo do previsto e no combate 23%. Esta é a manchete da edição desta quarta-feira, 27de agosto, do Diário de Notícias.Em vésperas do debate parlamentar sobre os fogos, a Agência para a Gestão Integrada dos Incêndios Rurais faz um balanço da execução do Plano Nacional de Ação 20-30. A despesa prevista ficou 25% abaixo da meta. Em 633 iniciativas, estão executadas 48%.A foto de capa é da Boca do Inferno: Ciclone ‘Erin’. A agitação marítima na linha do Estoril atraiu curiososDescarregue a edição completa no link abaixo:.Outros temas:- Mundo falha acordo sobre plásticos com mais 50% de resíduos em vista- Israel “Indefensável”. Netanyahu alvo de protestos internos e internacionais- André Fernandes. “Existe um excesso de competências distribuídas, o que gera sobreposições”- Ambiente. Mundo falha acordo sobre plásticos com mais 50% de resíduos em vista- Autárquicas. PCP fez queixa à CNE por cartazes ilegais em Lisboa - Argentina. Karina, a irmã e “chefa” de Milei, envolvida em caso de corrupção - Livro. Quando escavar é contar histórias. Na arqueologia de Pedro Correia Silva, o passado ganha vida - Filme. Helen Mirren & companhia resolvem mistérios à hora do chá