Revista de imprensa. Braço de ferro de Montenegro com Entidade da Transparência deixa políticos sem escrutínio

Na revista de imprensa desta sexta-feira, 26 de dezembro, destaque para Expresso que fala do braço de ferro entre o primeiro-ministro Luís Montenegro e a Entidade da Transparência sobre as declarações de interesses que dura há mais de seis meses. Conta o semanário que o recurso do chefe do Governo para o Tribunal Constitucional, no âmbito do caso Spinumviva, suspende o escrutínio às empresas de todos os políticos.O jornal Público, que destaca o facto de ter sido chumbado o plano para revitalizar a empresa que opera os três helicópteros do Estado.A Heliportugal, que em 2024 ganhou o concurso para operar e fazer a manutenção dos aparelhos, já apresentou recurso da decisão judicial, sendo que poderá estar em vias de ganhar novo concurso para alugar cinco helicópteros.Por sua vez, o Jornal de Notícias relata o caso da família do militar da GNR morto por uma narcolancha, a 27 de outubro, no rio Guadiana que recebeu indemnização de 217 mil euros em tempo recorde.Diz o JN que a verba pela morte em serviço de Pedro Manata e Silva foi concedida pela ministra da Administração Interna, cerca de um mês e meio após o incidente. A viúva e os dois filhos do cabo da GNR vão receber uma compensação especial por morte de 217 500 euros.O Correio da Manhã revela que Paulo Abreu dos Santos, o advogado suspeito de praticar crimes de abuso sexual de menores e de pornografia infantil, foi um dos elementos do gabinete da ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, que fez parte do Governo de António Costa, que esteve presente numa reunião com a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica.Refere o jornal que Abreu dos Santos exerceu funções no Ministério apenas durante 10 meses.O Diário de Notícias faz manchete com o grupo empresarial canadiano que vai duplicar a presença em Portugal com 15 novos hotéis. Depois de ter investido 1,2 mil milhões de euros, a Mercan Properties prepara-se para voltar a investir no nosso país..Leia aqui o DN desta sexta-feira, 26 de dezembro