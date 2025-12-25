Leia aqui o DN desta sexta-feira, 26 de dezembro

Grupo canadiano vai duplicar presença em Portugal com 15 novos hotéis É esta a manchete do DN desta sexta-feira.Mercan Properties já investiu 1,2 mil milhões de euros no país nos últimos anos e prepara-se para abrir mais hotéis até 2028, incluindo duas novas unidades com a chancela Hilton. Serão mais seis mil quartos em Portugal. Na foto principal, entrevista ao novo líder do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza:“Não é obra de um homem só. Assinaria por baixo dizer-se que o Bloco se renasceu a si mesmo”E ainda se destaca a mensagem natalícia do Papa Leão XIV:Da Ucrânia ao Haiti, papa apela à paz numa volta ao mundo dos conflitos Descarregue no link abaixo a edição eletrónica completa do jornal:.Leia ainda todo o suplemento de Economia Dinheiro Vivo:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 26 de dezembro.Veja a primeira página em detalhe, com todas as "chamadas":