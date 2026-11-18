Revista de imprensa. Na reta final do OE2027, o aumento do teletrabalho e um espião em Portugal
Com a votação final global do OE2027 marcada para dia 24, o Público destaca esta quarta-feira que o fim do PRR deixa Portugal com um dos orçamentos mais restritivos da UE em 2027. Trata-se de uma das políticas mais contracionistas dos últimos anos e uma das que mais efeito negativo têm na economia entre todos os países da União Europeia, escreve este jornal, que também avança que a indústria automóvel domina a lista das 20 maiores exportadoras nacionais.
No Jornal de Notícas lê-se que a subida dos combustíveis impulsiona recurso ao teletrabalho. "Mais de 1,19 milhões de pessoas trabalhavam em casa no segundo trimestre de 2026. A Associação Empresarial de Portugal (AEP) confirma que a modalidade é uma das respostas à crise", diz este diário, que também conta que a PSP fez buscas na casa de Fernando Cardoso, deputado municipal do Porto detido por violência doméstica, à entrada dos Paços do Concelho da Invicta, para encontrar arma.
O Expresso escreve que um espião espanhol ao serviço dos Estados Unidos, com o nome de código 7691, fez uma viagem suspeita a Portugal em julho de 2023. Traz ainda uma entrevista a Isaltino de Morais, que diz que “se Portugal fosse como Oeiras, éramos a Noruega ou a Suécia”.
No Diário de Notícias destaca-se que foram vacinados contra a gripe mais 300 mil portugueses que no ano passado. Lê-se também que a oposição ao PCP aprova moção que admite habitação acessível na Quinta da Atalaia.
O Negócios destaca que a fatura da crise energética para a indústria pode atingir 1,1 mil milhões em 2027. Além disso, avança que o Governo quer alargar a todas as empresas licenciadas na Zona Franca da Madeira a possibilidade de deduzirem 50% à coleta de IRC, um benefício atualmente reservado às entidades instaladas na zona franca industrial.
O Eco traz um especial que resume as principais propostas dos partidos para o OE2027, cujo debate e votações das propostas de alteração arrancam esta quarta-feira. "Partidos apresentaram mais de 2.800 iniciativas e há risco de coligações negativas", escreve. Este jornal online conta ainda que o Banco de Portugal despediu um trabalhador acusado de favorecer empresa em concursos e que o tribunal obrigou a readmiti-lo.
No Económico lê-se que Portugal terá 5.º melhor saldo orçamental, mesmo com défice previsto por Bruxelas.