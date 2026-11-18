Com a votação final global do OE2027 marcada para dia 24, o Público destaca esta quarta-feira que o fim do PRR deixa Portugal com um dos orçamentos mais restritivos da UE em 2027. Trata-se de uma das políticas mais contracionistas dos últimos anos e uma das que mais efeito negativo têm na economia entre todos os países da União Europeia, escreve este jornal, que também avança que a indústria automóvel domina a lista das 20 maiores exportadoras nacionais.

No Jornal de Notícas lê-se que a subida dos combustíveis impulsiona recurso ao teletrabalho. "Mais de 1,19 milhões de pessoas trabalhavam em casa no segundo trimestre de 2026. A Associação Empresarial de Portugal (AEP) confirma que a modalidade é uma das respostas à crise", diz este diário, que também conta que a PSP fez buscas na casa de Fernando Cardoso, deputado municipal do Porto detido por violência doméstica, à entrada dos Paços do Concelho da Invicta, para encontrar arma.

O Expresso escreve que um espião espanhol ao serviço dos Estados Unidos, com o nome de código 7691, fez uma viagem suspeita a Portugal em julho de 2023. Traz ainda uma entrevista a Isaltino de Morais, que diz que “se Portugal fosse como Oeiras, éramos a Noruega ou a Suécia”.

No Diário de Notícias destaca-se que foram vacinados contra a gripe mais 300 mil portugueses que no ano passado. Lê-se também que a oposição ao PCP aprova moção que admite habitação acessível na Quinta da Atalaia.