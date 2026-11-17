"Mais 300 mil portugueses vacinados contra a gripe do que há um ano". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira.À sexta semana da vacinação para 2026-2027, dados da DGS revelam que já foram administradas quase três milhões de vacinas contra a gripe e covid. Ao todo, mais 188 mil face a 2025. Mas se vacinação contra a gripe aumenta em 300 mil (17,6%), já a da covid desce – menos 115 mil doses, sobretudo nas faixas etárias dos mais de 85 e 60-69 anos. DGS e Farmácias garantem que "processo corre normalmente".Em destaque fotográfico nesta primeria página está a vitória da seleção portuguesa de futebol no País de Gales (3-2), para a Liga das Nações. "Portugal vence com um golo do novo número 7, Carlos Forbs. E ganha grupo".Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do DN:.Outros destaques:OE2027. PSD acusa PS de querer substituir-se ao Governo e desafia Chega a assumir consequências do votoSaúde. PS propõe incentivos financeiros para retorno de médicos do privado ao SNSSeixal. Oposição ao PCP aprova moção que admite habitação acessível na Quinta da AtalaiaTempestade Charles. Restauração com quebras de 70% pede apoios prometidos pelo GovernoEvento. "Cada país traz um bocadinho de si". Bazar Diplomático está de volta numa mostra de culturas solidáriaUcrânia. Zelensky pede mais defesas aéreas. Berlim e Londres dizem simDiagnóstico Precoce. Portugueses criam método inédito para antecipar Parkinson com teste ao sangue.Estreia. Steven Soderbergh, cineasta da verdade e da mentiraDança. Lukas Avendaño vence Prémio Salavisa, um "megafone" para a sua dança