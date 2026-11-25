O Público conta que as famílias portuguesas suportam “uma das maiores percentagens” de gastos diretos em saúde na União Europeia. Traz ainda uma sondagem do Cesop que indica que a avaliação negativa do Governo é a “mais elevada desde que Montenegro é primeiro-ministro”. Para 37% das pessoas, o Governo deve fazer acordos com o PS ou lei a lei.

O Correio da Manhã destaca a detenção de um dirigente dos bombeiros por violação de menina. Noticia ainda que o Centro de Saúde de Salvaterra de Magos recusou atender uma criança de quatro anos, tendo sugerido ao pai que ligasse para o 112. A menina acabou triada como urgente no hospital de Santarém e diagnosticada com torcicolo espasmódico.

O Eco escreve que o Governo quer vender o resto da TAP até 2028 e a Lufthansa já se adiantou. O grupo alemão confirma ao ECO contatos com os principais partidos para ficar com a maioria do capital da companhia aérea.

O Negócios escreve que a EDP vai às compras no Brasil e faz mira a leilões de 6,4 mil milhões.