Revista de imprensa. Lufthansa em contactos com partidos, gastos diretos com saúde e orçamento aprovado
A aprovação do Orçamento do Estado para 2027 está em destaque em toda a imprensa nacional esta quarta-feira. "Montenegro dramatiza e afasta crise", escreve o Público; "Orçamento regressa ao défice com aliança entre PS e Chega", diz o Jornal de Notícias; "Montenegro promete 'corrigir erros' da oposição para evitar crise", lê-se no Correio da Manhã; e o Diário de Notícias realça que "bloco fatal" apaga excedente em 2027 mas fatura maior é adiada para 2028.
O DN destaca ainda uma bastonada na cabeça de manifestante que está há três anos em “investigação”. "Presidente da República diz aguardar os 'diversos relatórios' sobre cargas policiais nas acampadas para que se assumam 'conclusões'. Tal pode implicar uma longa espera: bastonada na cabeça de jovem de 16 anos em manif está há três anos no Ministério Público; a IGAI anunciou averiguação mas nada fez", lê-se.
O Público conta que as famílias portuguesas suportam “uma das maiores percentagens” de gastos diretos em saúde na União Europeia. Traz ainda uma sondagem do Cesop que indica que a avaliação negativa do Governo é a “mais elevada desde que Montenegro é primeiro-ministro”. Para 37% das pessoas, o Governo deve fazer acordos com o PS ou lei a lei.
O Correio da Manhã destaca a detenção de um dirigente dos bombeiros por violação de menina. Noticia ainda que o Centro de Saúde de Salvaterra de Magos recusou atender uma criança de quatro anos, tendo sugerido ao pai que ligasse para o 112. A menina acabou triada como urgente no hospital de Santarém e diagnosticada com torcicolo espasmódico.
O Eco escreve que o Governo quer vender o resto da TAP até 2028 e a Lufthansa já se adiantou. O grupo alemão confirma ao ECO contatos com os principais partidos para ficar com a maioria do capital da companhia aérea.
O Negócios escreve que a EDP vai às compras no Brasil e faz mira a leilões de 6,4 mil milhões.