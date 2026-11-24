Polícia de choque. Bastonada na cabeça de manifestante há três anos em “investigação”É esta a manchete do DN desta quarta-feira. Presidente da República diz aguardar os “diversos relatórios” sobre cargas policiais nas acampadas para que se assumam “conclusões”. Tal pode implicar uma longa espera: bastonada na cabeça de jovem de 16 anos em manifestação está há três anos no Ministério Público; IGAI anunciou averiguação mas nada fez.Já na foto principal o Orçamento do Estado de 2027:“Bloco fatal” apaga excedente em 2027, mas fatura maior é adiada para 2028Ainda se destaca:Crescimento. Governo prepara bazuca de 500 milhões para ajudar as PME a tornarem-se grandesE também:Ex-primeiro-ministro da Autoridade Palestiniana Mohammad Shtayyeh: “O Conselho da Paz de Trump para Gaza tem sido um fracasso total. Não fez nada”Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.Veja a primeira página em detalhe: