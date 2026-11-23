O Público avança esta segunda-feira que vem aí um programa para prevenir reincidência de homicídios na intimidade. Trata-se de uma intervenção psicológica individualizada para procurar diminuir o risco de reincidência que foi desenhada por uma equipa do Instituto Universitário Egas Moniz.

Este jornal escreve ainda que, com 428 ataques de colonos, nunca foi tão violento colher azeitonas na Cisjordânia.

Já no Jornal de Notícias lê-se que, em Portugal, os agricultores apontam para a segunda maior colheita de sempre de azeitona, embora as margens de rentabilidade sejam curtas.

Conta ainda que a GNR recorreu a drones para vigiar e seguir um grupo suspeito de uma vaga de assaltos a cemitérios, sobretudo no distrito de Leiria. Quatro foram condenados a penas de prisão, entre quatro e nove anos, por furto e dano. Outros quatro receberam penas suspensas, três deles por recetação.

O Correio da Manhã diz que os reformados da Segurança Social vão ter uma boa surpresa no próximo mês. "Não só vão receber a pensão e o subsídio de natal mais cedo, como a maioria ainda vai poder contar com um extra que pode ir até aos 200 euros. Este suplemento extraordinário, este ano pago em dezembro, abrange um universo de dois milhões de pensionistas com pensões até 1611,39 euros", lê-se.

O Expresso avança que a PSP multou dez manifestantes da acampada de Lisboa com base na 'Lei das Burcas'.

O Observador escreve que o autarca de Oeiras tem mais um inquérito criminal devido ao facto de duas empresas da filha Dora trabalharem para o município desde 2010. Isaltino Morais negou conhecimento mas assinou autorização orçamental.

O Diário de Notícias destaca o tema das agressões nas escolas. "Diretores pedem divulgação pública das medidas aplicadas aos alunos", avança. Traz também uma entrevista ao residente da Câmara de Leiria, a propósito do lançamento do livro Kristin - Os dias que mudaram Leiria, da sua autoria. “Se estivéssemos à espera do Estado, não conseguíamos fazer metade do que já foi feito”, diz Gonçalo Lopes.