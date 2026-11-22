"Agressões nas escolas: diretores pedem divulgação pública das medidas aplicadas aos alunos". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira.Estatuto do Aluno e Ética Escolar trava a ação punitiva nas escolas. A aplicação de medidas educativas disciplinares, como a transferência de um aluno de estabelecimento de ensino após ofensas corporais, é difícil, o que contribui para a sensação de impunidade.Em destaque fotográfico nesta primeira página está a convenção do Chega, que decorreu este fim de semana no Entroncamento. André Ventura diz-se “pronto para ser primeiro-ministro”.Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do DN:.Outros destaques:ESPANHA: Feijóo e Sánchez apelam ao voto na última semana de campanha.JUSTIÇA: Como a decisão sobre o genocídio em Myanmar pode afetar o caso contra Israel. IMIGRAÇÃO: Tribunal reforça equipa para tratar dos processos da AIMA. IMPOSTO: Governo trava descida dos combustíveis e retira um cêntimo de alívio fiscal.ENTREVISTA Jordi Romero: As empresas têm pouca noção do talento que já existe nos seus quadros, diz o CEO da Factorial. PRESIDENTE CM Leiria: “Se esperássemos pelo Estado, não conseguíamos fazer metade do que já foi feito”MÚSICA: João Gil. “Estou a assumir o meu cancioneiro. Fazê-lo antes teria sido prematuro”.DESPORTO: O GOAT do MotoGP. Marc Márquez volta a ser feliz em Portugal e conquista 8.º título.