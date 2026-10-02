Revista de imprensa. Lacerda Sales facilitava acesso ao Hospital de Santa Maria e Costa sem acesso ao processo Influencer
O Expresso avança esta sexta-feira que o Ministério Público rejeitou pela sexta vez o pedido de António Costa para consultar o processo da Operação Influencer, apesar de já ter terminado o segredo de justiça interno. O ex-primeiro-ministro considera que a decisão é um atentado ao Estado de direito.
Este jornal conta ainda que empresários e ex-ministros de Cavaco e Guterres lançam manifesto pelo “bom entendimento em democracia”: querem PS e PSD juntos a reformar o país.
O Nascer do Sol diz que o Governo veta Pacheco Pereira e Seixas da Costa para curadores da Fundação da Universidade Nova de Lisboa. A secretária de Estado do Ensino Superior invocou a decisão judicial que decretou a irregularidade do Conselho Geral para suspender a nomeação e exigir o reinício de todo o processo.
No Público o destaque vai para Cristiano Ronaldo - "entre a glória e a tragédia" - mas também se lê que Lacerda Sales facilitava acesso ao Hospital de Santa Maria, segundo revela o inquérito ao caso das gémeas e que o Complemento Solidário para Idosos custa mais de 700 milhões de euros à Segurança Social.
No Jornal de Notícias destaca-se a "despromoção" do rali de Portugal, que deixa prejuízo de 190 milhões de euros no Norte e Centro.
Já o Correio da Manhã conta que um socorrista do Cacém foi filmado a desviar um fio em ouro a um idoso acamado e a falhar na prestação de auxílio. Tudo graçasa a uma câmara montada pela filha do homem.
O Diário de Notícias traz uma entrevista a Pedro Duarte, presidente da Câmara do Porto e vice-oresidente do PSD. “Não se faça uma remodelação do Governo só porque há casos polémicos criados na comunicação social”, diz o autarca, que também defende que “a segurança das pessoas, nos grandes centros urbanos, devia ser uma prioridade nacional”.
O Eco traz uma entrevista ao líder do PS, que diz que, para já, afasta um cenário de Orçamento em duodécimos. José Luís Carneiro vai propor aos órgãos do partido a abstenção no Orçamento do Estado para 2027, depois de Montenegro ter assegurado as quatro condições impostas pelo partido.
O Negócios destaca que novo crédito para a casa tem maior queda em ano e meio no início do travão do BdP. "Depois de ter superado, em março, a fasquia dos 3 mil milhões de euros concedidos num só mês, o montante tem vindo a oscilar. O primeiro mês das novas regras do Banco de Portugal coincidiu com um tombo na concessão de novos empréstimos", lê-se.