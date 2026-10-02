Revista de imprensa. Lacerda Sales facilitava acesso ao Hospital de Santa Maria e Costa sem acesso ao processo Influencer

O Expresso avança esta sexta-feira que o Ministério Público rejeitou pela sexta vez o pedido de António Costa para consultar o processo da Operação Influencer, apesar de já ter terminado o segredo de justiça interno. O ex-primeiro-ministro considera que a decisão é um atentado ao Estado de direito.

Este jornal conta ainda que empresários e ex-ministros de Cavaco e Guterres lançam manifesto pelo “bom entendimento em democracia”: querem PS e PSD juntos a reformar o país.

O Nascer do Sol diz que o Governo veta Pacheco Pereira e Seixas da Costa para curadores da Fundação da Universidade Nova de Lisboa. A secretária de Estado do Ensino Superior invocou a decisão judicial que decretou a irregularidade do Conselho Geral para suspender a nomeação e exigir o reinício de todo o processo.

No Público o destaque vai para Cristiano Ronaldo - "entre a glória e a tragédia" - mas também se lê que Lacerda Sales facilitava acesso ao Hospital de Santa Maria, segundo revela o inquérito ao caso das gémeas e que o Complemento Solidário para Idosos custa mais de 700 milhões de euros à Segurança Social.

No Jornal de Notícias destaca-se a "despromoção" do rali de Portugal, que deixa prejuízo de 190 milhões de euros no Norte e Centro.

Já o Correio da Manhã conta que um socorrista do Cacém foi filmado a desviar um fio em ouro a um idoso acamado e a falhar na prestação de auxílio. Tudo graçasa a uma câmara montada pela filha do homem.

O Diário de Notícias traz uma entrevista a Pedro Duarte, presidente da Câmara do Porto e vice-oresidente do PSD. “Não se faça uma remodelação do Governo só porque há casos polémicos criados na comunicação social”, diz o autarca, que também defende que “a segurança das pessoas, nos grandes centros urbanos, devia ser uma prioridade nacional”.