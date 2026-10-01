Leia aqui o DN desta sexta-feira, 2 de outubro

"Imigração. PSP avisa agentes que permanência ilegal no país não é crime". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta sexta-feira, edição de fim de semana. Aviso ocorre após Provedoria de Justiça alertar que se trata de uma contraordenação e não de um crime. Erro policial tem levado a detenções desproporcionais, incluindo no transporte e uso de algemas.Em destaque fotográfico nesta primeira página, a entrevista ao presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte: "Não se faça uma remodelação do Governo só porque há casos polémicos criados na comunicação social”.Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do DN:.Outros destaques:Desporto. Sem Ronaldo: Seleção vence Dinamarca por 4-2Brasil. Campanha com Lula e Flávio nos papéis principais, mas Trump e Nossa Senhora também entram Economia. País perdeu 41 mil empregos em três meses, o maior apagão desde a pandemia Sonae. Cláudia Azevedo deixa presidência executiva Visita. Marco Rubio vai estar em Lisboa na próxima semana, com defesa e tecnologia na agenda .Leia também o suplemento de eocnomia Dinheiro Vivo:.E o suplemento de desporto DN Sport: