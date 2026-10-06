Revista de imprensa. Contas poupança isentas de impostos por três anos e os assaltos a residências

O Público avança esta terça-feira, a propósito do arranque das negociações, que desde 2016, só em 2020 e 2024 as atualizações anuais garantiram ganhos reais a todos os funcionários públicos. Os sindicatos reclamam aumentos superiores a 6%.

Este jornal conta também que um cirurgião inscrito na Universidade do Minho pede apoio português para sair da Faixa de Gaza. A instituição apela a que sejam encontradas, “com a maior brevidade possível”, soluções para que o cirurgião palestiniano possa continuar a sua formação.

O Jornal de Notícias avança que mais de 35 residências são assaltadas por dia em todo o país. No total, PSP e GNR registaram 12.973 ocorrências no ano passado, um número inferior ao contabilizado em 2024.

Lê-se ainda neste jornal que a última época balnear foi a pior dos últimos cinco anos: registou 30 mortos.

O Correio da Manhã dá conta de que três burlões do 'Olá Pai, Olá Mãe' escaparam para o Brasil com fortuna. Fizeram 22 vítimas, que perderam milhares de euros.

Anuncia também a morte do empresário e dono do clube noturno Elefante Branco, que era visado numa acusação que o aponta como o cabecilha de uma rede de lenocínio, branqueamento de capitais e tráfico de pessoas para exploração sexual.

O Diário de Notícias destaca que a banca ainda deve 70% dos 30 mil milhões de euros em apoios dos contribuintes.