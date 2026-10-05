Leia aqui o DN desta terça-feira, 6 de outubro

"Banca ainda deve 70% das ajudas concedidas pelos contribuintes". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira, 6 de outubro.Passaram mais de duas décadas desde a crise financeira e bancária, que depois alastrou ao Estado. Até final de 2025, contribuintes injetaram 30 mil milhões de euros, tendo recuperado apenas 8,9 mil milhões. O que falta dava para pagar um novo PRR.Em destaque fotográfico nesta primeira página está o primeiro 5 de outubro de António José Seguro como Presidente da República. "Seguro pede 'nova cultura política' de convergências para construir 'um futuro'".Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do DN.Outros temas:Eleições no Brasil: Flávio Bolsonaro tem matemática, conjuntura e história a favor na segunda volta.Espanha. Sánchez antecipa eleições à espera que crise da habitação reverta sondagens negativas. Imigração: Portugal já emitiu mais de 4600 vistos de trabalho para brasileiros em 2026.Nobel da Medicina: Células nervosas, luz e emoções. A descoberta que garantiu um Nobel.Turismo: “Há uma maior aposta na qualidade do turista que vem para Portugal”.Sofia Santo: “A cerâmica deixou de ser apenas uma técnica e passou a ser uma forma de expressão”.Crise. Ronaldo, Jorge Jesus e FPF: portas abertas, mas sem solução à vista.