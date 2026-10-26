Revista de imprensa. As eleições no Brasil, a crise da habitação e as intervenções policiais

As eleições presidenciais no Brasil, apesar da hora tardia em Portugal a que se soube da vitória de Lula da Silva para um novo mandato, estão na primeira página do Público e do Jornal de Notícias. "Brasil até à última", diz um; "'Virada' de Lula vale inédito quarto mandato no Brasil", escreve o outro.

As imagens da carga policial nas acampadas de Lisboa e Porto na madrugada de domingo também estão em destaque na imprensa. "Carga policial aumenta pressão sobre Governo, Seguro chamado a intervir", sublinha o Público. O JN diz que o investimento do Governo na habitação cai 63% em 2027, segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2027. "O fim do PRR marca quebra nos projetos estruturantes e casas vão sofrer. Aposta no setor vale 1,39 euros por cada cem de despesa feita pelo Executivo", lê-se.

Este jornal diz ainda que os autarcas afastam portagens à entrada das cidades do Porto e Lisboa sem alternativa. A proposta da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes num estudo sobre o financiamento da rede rodoviária não convence os autarcas das regiões, diz.

O Correio da Manhã destaca a "madrugada violenta na crise da habitação", mas também um "desvio milionário de subsídios europeus". Segundo este jornal, o DCIAP está a concluir uma investigação a um esquema suspeito de branqueamento de cerca de dez milhões de euros em fundos europeus na compra de veículos topo de gama.

O Diário de Notícias destaca em título na primeira página os programas das Câmaras para apoiar alunos: rendas acessíveis e viver com idosos.