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Leia aqui o DN desta segunda-feira, 26 de outubro
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Rendas acessíveis e viver com idosos. Câmaras têm programas para apoiar alunos
É esta a manchete do DN. De norte a sul do país, municípios tentam atrair jovens universitários com rendas a preços acessíveis, mas um quarto individual num alojamento estudantil privado pode chegar aos 1500 euros, em Lisboa, e aos 980, no Porto.
Já a foto principal vai para a intervenção policial nas acampadas:
Montenegro confrontado com pedidos de explicação, Neves defende PSP e Seguro é pressionado a pronunciar-se
Ainda se sublinha a reportagem
Para “ver a ilha” da Madeira é preciso estudá-la: dos voos das freiras à vida na profundeza do oceano
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