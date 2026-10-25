Leia aqui o DN desta segunda-feira, 26 de outubro

Rendas acessíveis e viver com idosos. Câmaras têm programas para apoiar alunos

É esta a manchete do DN. De norte a sul do país, municípios tentam atrair jovens universitários com rendas a preços acessíveis, mas um quarto individual num alojamento estudantil privado pode chegar aos 1500 euros, em Lisboa, e aos 980, no Porto.

Já a foto principal vai para a intervenção policial nas acampadas:

Montenegro confrontado com pedidos de explicação, Neves defende PSP e Seguro é pressionado a pronunciar-se

Ainda se sublinha a reportagem

Para “ver a ilha” da Madeira é preciso estudá-la: dos voos das freiras à vida na profundeza do oceano

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