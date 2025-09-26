Revista de imprensa. Armas de guerra no Algarve e devolução de hospitais às Misericórdias

As Misericórdias preparam-se para reaver dois hospitais já em 2026, escreve o Público em manchete esta sexta-feira, 26 de setembro. "Presidente das misericórdias garante que a devolução dos hospitais de Santo Tirso e de São João da Madeira já está a ser preparada, apesar de o estudo para avaliar custo-benefício não estar concluído", escreve o jornal, que traz também um trabalho sobre a banda desenhada portuguesa através do retrato de nove artistas.O Jornal de Notícias destaca a captura pela GNR de um gangue com armas de guerra em praia do Algarve. O mesmo assunto faz manchete do Correio da Manhã.O Expresso diz que o PS admite substituir Chega e aprovar nova lei da imigração e que Portugal produz drones kamikaze ucranianos. Avança também que a DGS pondera restrição a bebidas energéicas a menoresNo Diário de Notícias, destacamos que os eleitores de direita e que defendem cortes de impostos são os que mais se abstêm. Um retrato da abstenção em Portugal, a partir de um estudo com a chancela da Fundação Francisco Manuel dos Santos.Destacamos também que os suecos da Saab desafiam os EUA na venda de caças de guerra em Portugal..Leia aqui o DV desta sexta-feira, 26 de setembro.O Negócios diz que a classe média vai ter pagar IVA no E-Lar e explica que o voucher cobre 100% dos eletrodomésticos no caso das famílias carenciadas, mas que os restantes consumidores terão de suportar o valor do imposto de 23%.Nos desportivos, tanto a Bola como o Record dão destaque às declarações de Rui Costa, presidente do Benfica e candidato às eleições para a presidência do clube. "Contrato de Mourinho não está acima do de Schmidt", cita a Bola, que fala ainda da vitória do FC Porto no terreno do Salzburgo (01) e dos golos que valem milhões no Sporting. "Acabaram os casos na Justiça", cita o Record, que também dá destaque a algumas das indicações dadas por Mourinho na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Gil Vicente. Fala ainda da vitória do FCP e diz que Hjulmand manda nos penáltis. No Jogo, o grande destaque vai para o jogo dos dragões em Salzburgo. "Fuga para a Vitória", escreve.No Reino Unido, o The Guardian escreve que a Microsoft bloqueia o uso da sua tecnologia por Israel em vigilância em massa de palestinianos.Em França o tema dominante é, como não poderia deixar de ser, a condenação do ex-presidente Nicolas Sarkozy a cinco anos de prisão.