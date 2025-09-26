Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
João Cancela e José Santana Pereira são os autores do estudo intitulado Abstenção Eleitoral em Portugal - Mecanismos, Impactos e Soluções.
João Cancela e José Santana Pereira são os autores do estudo intitulado Abstenção Eleitoral em Portugal - Mecanismos, Impactos e Soluções.Foto: Reinaldo Rodrigues
Política

Retrato da abstenção. É um fenómeno mais à direita e diminui entre os mais velhos

Os investigadores João Cancela e José Santana Pereira lançam esta visão detalhada sobre a abstenção eleitoral, que inclui recomendações para a combater, como criar um círculo de compensação.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Política
Direita
Esquerda
Eleições europeias
Eleitores
Legislativas
presidenciais
abstenção
edição impressa
Autárquicas 2025

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt