GNR deteve sete pessoas e apreendeu armas de guerra em Aljezur

A Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras da GNR deteve na quarta-feira sete homens e apreendeu armas de guerra e três viaturas junto à Praia do Amado, em Carrapateira, no concelho de Aljezur, no distrito de Faro.Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) adianta que na quarta-feira de madrugada os meios de vigilância noturna da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras detetaram uma embarcação de alta velocidade a deslocar-se lentamente em direção à linha de costa."Em simultâneo, foram identificados três veículos suspeitos a dirigir-se para a zona de areal, presumivelmente destinadas a proceder ao desembarque de carga ou de pessoas", conta a GNR, acrescentando que "após se observar indícios de transbordo em curso, foram de imediato ativados os meios operacionais".No decorrer da operação foram apreendidas quatro armas de fogo de calibre de guerra: uma espingarda automática AK-47, uma espingarda automática M4, uma espingarda automática CETME-L e uma espingarda automática adaptada dos modelos AR-15/M4. . Foram também apreendidos dois carregadores, com um total de 48 munições para a espingarda automática AK-47, dois carregadores, com 58 munições para a espingarda automática M4 e três veículos.A ação contou com militares da UCCF e com o reforço de uma equipa do Destacamento de Intervenção (DI) de Faro.Os detidos, com idades compreendidas entre os 19 e os 48 anos, serão presentes no Tribunal Judicial para aplicação das medidas de coação.