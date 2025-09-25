Leia aqui o DV desta sexta-feira, 26 de setembro

Portugal perde projetos de IDE com incerteza económica e política na Europa. Este é o principal destaque do Dinheiro Vivo desta semana.Na foto de capa está o CEO da Easyjet Portugal, José Lopes, que ao DV revela: “A NAV é ineficiente. É o momento de pensar em privatizá-la”.Outros temas:- STIHL prepara-se para o centenário com valores familiares firmes e preço a subir para consumidores- Tecnologia. Xiaomi ataca mercado de grandes eletrodomésticos em Portugal- Estudo do BCE. Um terço dos trabalhadores aceita cortes no salário para ficar alguns dias em teletrabalho- Empresas. Centeno critica divulgação “truncada” de dados sobre novo edifício