Revista de imprensa. Apreensão com PSU, ataque a frigoríficos e a crise da habitação

O Público destaca esta terça-feira que o Rendimento Social de Inserção abrange menos de 150 mil pessoas e que cresce a apreensão com a Prestação Social Única (PSU), quando faltam menos de dois meses para esta entrar em vigor. "'Preocupados', especialistas receiam que instituições cedam à tentação de substituir postos de trabalho por 'mão-de-obra grátis'”, lê-se

Este jornal também dá conta que os juristas estão divididos sobre se a polícia pode dispersar manifestantes durante a noite.

Em causa, os protestos pela habitação, assunto que está em destaque no Jornal de Notícias, que escreve que o Norte junta construtores e autarcas para encontrar soluções. Trata-se de uma cimeira promovido pela CCDR-N, que tem 285 milhões de euros disponíveis para candidaturas e que ocorre amanhã, em Gaia, e visa criar agenda para o setor.

O Correio da Manhã diz que Lei das manifestações de 1974 vai ao Constitucional. "Magistrada considerou que decreto de 1974 não é conforme à Constituição. Ministério Público obrigado a levar caso ao Tribunal Constitucional".

Este jornal dá ainda destaque ao "ataque global" que desligou frigoríficos em Portugal. Refere-se o ataque informático ao Intermarché que desligou frigoríficos em sete supermercados do País, numa ação semelhante à que ocorreu em França há três semanas e que tem afetado outros países europeus.

No Diário de Notícias, além da decisão do tribunal que contraria as justificações da PSP, destaca-se “erro” no mapa para internato médico de 2027 retira vagas de cirurgia geral na ULS de Aveiro.