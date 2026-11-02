Leia aqui o DN desta terça-feira, 03 de novembro

“Erro” no mapa para internato médico de 2027 retira vagas a AveiroÉ esta a manchete do DN desta terça-feira. ULS de Aveiro tem menos duas vagas em cirurgia geral do que o habitual e do que o “estipulado pela Comissão Regional do Centro do Internato Médico” para o próximo ano. Uma “falha” na passagem de informação do mapa desta comissão para o mapa final da ACSS terá feito “desaparecer” as vagas. Bastonário pediu correção de imediato, mas foi recusada. Aveiro diz que “consequências são brutais para ULS”. Situação terá afetado outras ULS, mas ACSS também não confirma. Já a foto principal vai para os protestos em Lisboa e no Porto:Tribunal contraria justificações da PSP. Acabaram as bastonadas?Ainda se sublinha:ECCO encerra fábrica em Portugal e deixa 632 trabalhadores sem empregoDescarregue a edição eletrónica completa no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe: