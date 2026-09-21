Revista de imprensa. A vitória do FCP, o preço dos combustíveis e o prémio no negócio da REN

A vitória do FC Porto sobre o Benfica (3-1) está em destaque nas primeiras páginas dos jornais nacionais, num dia em que arrancam as aulas do ensino secundário, uma semana depois do previsto devido aos problemas com os exames nacionais.

"Secretas avaliam usar IA e mantêm extremismos violentos no radar": é este o destaque do Público, que escreve que, num parecer, o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) insiste na importância do acesso a metadados e pede uma “solução jurídica clara” que o permita.

Em entrevista, Augusto Santos Silva defende que "há uma operação política evidente para tentar liquidar a PJ. E, numa semana em que entra em vigor a chamada lei das burqas, traz uma conversa com Shumailla, que diz que “há mais problemas agora do que antes da lei”. Conta também que Mário Centeno propôs a António Costa deixar pasta das Finanças para reformar gestão da Saúde, segundo o ex-governador do Banco de Portugal conta num livro a lançar na sexta-feira.

O Jornal de Notícias destaca o professor de música que foi condenado pelo Tribunal de Loures a uma pena de 16 anos de prisão e ao pagamento de uma indemnização de 56 mil euros por usar aluna como objeto sexual.

Traz ainda um artigo de opinião da minisra da Saúde, Ana Paula Martins, que diz: "A nossa missão não é governar para agradar às corporações".

Este jornal fala ainda do caso de um jovem que foi abatido com quatro tiros por dupla de irmãos. Um assunto que também vem destacado no Correio da Manhã, que diz em manchete que o Governo paga prémio de 64 milhões de euros no negócio da REN. "Estado pagou 64 milhões de euros a mais face à cotação em bolsa da REN na véspera da assinatura do contrato. Contrato de compra e venda foi assinado no dia da Festa do PSD no Pontal, no Algarve, em 14 de agosto último", escreve.

No Diário de Notícias o destaque vai para uma sondagem DN/Aximage, segundo a qual a PJ resiste a Luís Neves e só perde para as Forças Armadas na confiança dos portugueses.