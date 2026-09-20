Leia aqui o DN desta segunda-feira, 21 de setembro

"Barómetro DN/Aximage. PJ resiste a Luís Neves e só perde para as Forças Armadas na confiança dos portugueses". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira.

Numa análise ao grau de confiança dos cidadãos em relação a 13 instituições, a Polícia Judiciária obtém 59% de avaliações positivas. Governo é quem tem o pior resultado, seguido de perto pelos sindicatos. Setor da Justiça também não convence inquiridos.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está o FC Porto-Benfica deste domingo."Porto vence primeiro clássico do campeonato e abre vantagem na liderança".