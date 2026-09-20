Leia aqui o DN desta segunda-feira, 21 de setembro
"Barómetro DN/Aximage. PJ resiste a Luís Neves e só perde para as Forças Armadas na confiança dos portugueses". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira.
Numa análise ao grau de confiança dos cidadãos em relação a 13 instituições, a Polícia Judiciária obtém 59% de avaliações positivas. Governo é quem tem o pior resultado, seguido de perto pelos sindicatos. Setor da Justiça também não convence inquiridos.
Em destaque fotográfico nesta primeira página está o FC Porto-Benfica deste domingo."Porto vence primeiro clássico do campeonato e abre vantagem na liderança".
Outros destaques:
- Sanna Marin (antiga primeira-ministra da Finlândia): "Quando caças russos invadirem o espaço aéreo europeu devemos abatê-los e dar um sinal claro a Putin".
- "Sextorsão" é criminalidade violenta?
- Centros de Saúde. Há mais 107 mil portugueses com médico de família.
- Combustíveis. Governo sem margem para alívio fiscal nos impostos.
- DN Brasil. Sondagens inovadoras que tentam decifrar eleições.
- Alemanha. Merz assume "desastre" eleitoral, mas mantém-se como chanceler.
- Tamila Holub. Olímpica troca a piscina pela neve e aponta aos Jogos de Inverno.
- Inês Zenha mostra 'Águas Turvas' no CAM. Uma imersão subterrânea na estranheza.