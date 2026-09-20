Leia aqui o DN desta segunda-feira, 21 de setembro
Fernando Almeida
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Rui Frias
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"Barómetro DN/Aximage. PJ resiste a Luís Neves e só perde para as Forças Armadas na confiança dos portugueses". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira.

Numa análise ao grau de confiança dos cidadãos em relação a 13 instituições, a Polícia Judiciária obtém 59% de avaliações positivas. Governo é quem tem o pior resultado, seguido de perto pelos sindicatos. Setor da Justiça também não convence inquiridos.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está o FC Porto-Benfica deste domingo."Porto vence primeiro clássico do campeonato e abre vantagem na liderança".

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Outros destaques:

- Sanna Marin (antiga primeira-ministra da Finlândia): "Quando caças russos invadirem o espaço aéreo europeu devemos abatê-los e dar um sinal claro a Putin".

- "Sextorsão" é criminalidade violenta?

- Centros de Saúde. Há mais 107 mil portugueses com médico de família.

- Combustíveis. Governo sem margem para alívio fiscal nos impostos.

- DN Brasil. Sondagens inovadoras que tentam decifrar eleições.

- Alemanha. Merz assume "desastre" eleitoral, mas mantém-se como chanceler.

- Tamila Holub. Olímpica troca a piscina pela neve e aponta aos Jogos de Inverno.

- Inês Zenha mostra 'Águas Turvas' no CAM. Uma imersão subterrânea na estranheza.

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