Revista de imprensa. A tragédia em Espanha, os doentes à espera de cirurgia e a tentativas de homicídio a tiro
A colisão de dois comboios de alta velocidade em Espanha é o destaque fotográfico dos jornais nacionais, que dão conta de que se tratou de erro humano e que morreram pelo menos 68 pessoas.
Além disso, o Público diz que há quase 87 mil doentes à espera de cirurgia no SNS com tempo recomendado ultrapassado. "Em Julho de 2026, o número de utentes inscritos na lista para cirurgia ascendia a 284.210, estando 30,5% fora do TMRG. 'Isto são vidas', indigna-se o bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes", lê-se.
O Jornal de Notícias tem em destaque a notícia de que há uma tentativa de homicídio a tiro a cada dois dias. "Houve 94 tentativas de homicídio com recurso a arma de fogo no primeiro semestre deste ano. Feitas as contas, contou-se um baleado a cada dois dias e, a manter-se a tendência dos primeiros seis meses, o ano acabará com um número recorde de baleados", diz.
O Correio da Manhã avança que o caso contra Arlindo Carvalho prescreveu e lembra a "novela arrastada na justiça durante 18 anos". "Ex-ministro livre de crimes no BPN", titula.
O Diário de Notícias revela que o INEM atrasou socorro a manifestantes por “falta de segurança”. "Médico chamou INEM por suspeitar de traumatismos cranianos devido a bastonadas. A resposta, diz, foi 'a PSP não nos deixa passar.' Ao DN, INEM confirma que não enviou logo socorro 'por falta de condições de segurança'. PSP nega ter impedido passagem", explica.
O Expresso pergunta se as soluções europeias para a habitação podem funcionar em Portugal. "Vários países optam por mecanismos de controlo de rendas, mas os especialistas ouvidos pelo Expresso avisam que iniciativas desse género só beneficiam quem já está dentro do mercado", responde na edição online.
O Eco diz que os Certificados de Aforro estão a render 2,5% e a atrair os portugueses, mas remuneração já atingiu teto máximo. E revela 30 depósitos que oferecem mais, sendo que um deles até supera a taxa de inflação.
O Negócios antecipa que o investimento em habitação pública deve cair para 0,3% do PIB após PRR. Escreve também que o BCP quer financiar construção de mais casas a custo moderado.
O BCP, mais precisamente os lucros deste banco, que dispararam quase 13% para 874 milhões, também está em destaque no Jornal Económico.