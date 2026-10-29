Revista de imprensa. A tragédia em Espanha, os doentes à espera de cirurgia e a tentativas de homicídio a tiro

A colisão de dois comboios de alta velocidade em Espanha é o destaque fotográfico dos jornais nacionais, que dão conta de que se tratou de erro humano e que morreram pelo menos 68 pessoas.

Além disso, o Público diz que há quase 87 mil doentes à espera de cirurgia no SNS com tempo recomendado ultrapassado. "Em Julho de 2026, o número de utentes inscritos na lista para cirurgia ascendia a 284.210, estando 30,5% fora do TMRG. 'Isto são vidas', indigna-se o bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes", lê-se.

O Jornal de Notícias tem em destaque a notícia de que há uma tentativa de homicídio a tiro a cada dois dias. "Houve 94 tentativas de homicídio com recurso a arma de fogo no primeiro semestre deste ano. Feitas as contas, contou-se um baleado a cada dois dias e, a manter-se a tendência dos primeiros seis meses, o ano acabará com um número recorde de baleados", diz.

O Correio da Manhã avança que o caso contra Arlindo Carvalho prescreveu e lembra a "novela arrastada na justiça durante 18 anos". "Ex-ministro livre de crimes no BPN", titula.

O Diário de Notícias revela que o INEM atrasou socorro a manifestantes por “falta de segurança”. "Médico chamou INEM por suspeitar de traumatismos cranianos devido a bastonadas. A resposta, diz, foi 'a PSP não nos deixa passar.' Ao DN, INEM confirma que não enviou logo socorro 'por falta de condições de segurança'. PSP nega ter impedido passagem", explica.