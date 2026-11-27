"Crise política", "braço de ferro" e "tempestade orçamental". É assim que a imprensa desta sexta-feira se refere ao tema quente da política nacional: o facto de Luís Montenegro ter anunciado que não irá aplicar algumas medidas aprovadas por PS e Chega, nomeadamente o IVA zero nos produtos alimentares e aumentar o IRS sobre as rendas até 2.300 euros.

A este propósito, o Expresso diz que empresários e patrões pedem “adultos na sala”. "De Paulo Macedo a Miguel Stilwell, passando por Vítor Bento e Armindo Monteiro, banqueiros, gestores e empresários deixam um aviso praticamente unânime: uma nova crise política ameaça afastar investimento, degradar a confiança e travar a economia", lê-se.

O semanário conta ainda que os tribunais travam centenas de ordens de expulsão de imigrantes. "Quase 80% das decisões são favoráveis aos imigrantes", diz, acrescentando que o Supremo ‘culpa’ a AIMA por entraves à legalização.

O Nascer do Sol destaca que o antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho apresentou nos Açores um programa económico alternativo ao do Governo, segundo o qual o investimento público deve trocar as grandes obras pela habitação e serviços públicos. "O novo aeroporto é uma loucura", titula.

O Público avança que a CGA já analisou 6300 pedidos de reinscrição de trabalhadores. "Em causa está um total de 7300 trabalhadores que se viram impedidos de descontar para a CGA à luz de uma norma agora declarada inconstitucional. A maior parte já foi reapreciada, mas ainda faltam mil", explica.

O Jornal de Notícias diz que um em cada dez empregos do Norte está ligado ao porto de Leixões e que há jipes da GNR com 30 anos e mais de um milhão de quilómetros.

O preço da habitação é o tema em destaque no Correio da Manhã, que diz que são precisos 19 anos de salário médio para comprar casa em Lisboa, muito mais do que em Manchester, em que são necessários cinco anos. "Apesar dos preços elevados, as casas em Portugal contam-se entre as mais desconfortáveis da União Europeia, com as famílias a terem dificuldade em mantê-las aquecidas", diz.

No Diário de Notícias, o destaque vai para a nova plataforma logística em Santarém, que ameaça matar a única alternativa à concessão da ANA. A edição desta sexta-feira conta ainda que Ana Paula Martins é a única no Governo a contratar uma empresa de comunicação.