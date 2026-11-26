Nova plataforma logística em Santarém ameaça matar a única alternativa à concessão da ANAÉ esta a manchete do DN deste dia. Projeto aprovado pela Comunidade Lezíria do Tejo prevê construção em terrenos aprovados para o aeroporto, o que põe em causa a única opção fora da área de concessão da Vinci, dizem os promotores. Ministro da Economia não comenta riscos e prazos do projeto logístico.Já na foto principal: Tempestade orçamental. Nem moção de censura nem de confiança. Fiscalização sucessiva será o desfecho mais provável para o OE2027Ainda se sublinha:Ana Paula Martins é a única no Governo a contratar uma empresa de comunicaçãoEste é também dia de Dinheiro Vivo, o suplemento de Economia do DN:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 27 de novembro.E ainda de DN Sport, o suplemento de Desporto:.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 27 de novembro.Descarregue a edição eletrónica completa do DN no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe: