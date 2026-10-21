Revista de imprensa. 690 mil pedidos de nacionalidade pendentes e radicais das acampadas na mira das autoridades

O Público avança esta quarta-feira que o Instituto dos Registos e do Notariado tem mais de 690 mil pedidos de nacionalidade pendentes, mais 38% que no ano passado. Segundo o jornal, apenas um quarto diz respeito a pedidos de residentes e 23% a pedidos de descendentes de judeus sefarditas.

O diário conta ainda que a União Europeia deixou quase 100 mil milhões por utilizar nos PRR. "Bruxelas sem mãos a medir com os pedidos finais de pagamento. Montante final rondará os 580 mil milhões de euros. Todos os países cumpriram prazos, com as “fintas” permitidas pela Comissão", lê-se.

O Jornal de Notícias destaca que as farmacêuticas terão de pagar tratamentos aos doentes no fim dos ensaios. "Embora a prática já seja recorrente, a partir de sexta-feira passa a ser uma salvaguarda legal com a publicação de uma nova portaria", explica.

O Correio da Manhã faz manchete com um tema que vem em toda a imprensa: as acampadas em Lisboa e no Porto para protestar pelo preço da habitação. Mas o foco neste jornal é o facto de, segundo avança, a PJ e o SIS vigiarem os radicais. Diz que na mira das autoridades estão as organizações brasileiras Unidade Popular pelo Socialismo e Movimento Olga Benário.

O Diário de Notícias destaca que os mais ricos do país duplicaram valor em imóveis, depósitos e empresas.