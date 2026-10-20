Leia aqui o DN desta quarta-feira, 21 de outubro

Relatório do Banco de Portugal sobre os ativos dos portugueses faz manchete do DN:Mais ricos do país duplicaram valor em imóveis, depósitos e empresasPatrimónio das famílias 10% mais ricas de Portugal detido em imóveis, poupança bancária e participações em empresas (como quotas e ações) aumentou 90% nos últimos 15 anos, ao passo que no grupo muito amplo das 50% mais pobres avançou 25%.Na foto principal, as manifestações em Lisboa e Porto:Manifestantes voltam ao Rossio para aprovar novo acampamento“Acabaram as acampadas”, garante ministro da Administração InternaAinda se destaca:Trotinetas. 267 acidentes com ida ao hospital e mais de oito mil retiradas das ruas de LisboaDescarregue no link abaixo a edição eletrónica completa do jornal:.Veja a primeira página em detalhe: