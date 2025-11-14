Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Presidenciais. ERC recomenda alargamento do acordo entre televisões sobre debates
Media

Presidenciais. ERC recomenda alargamento do acordo entre televisões sobre debates

Deliberação surge na sequência da da queixa apresentada pela Medialivre, proprietária da CMTV e do Now, contra a RTP, a SIC e a TVI.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) recomendou esta sexta-feira, 13 de novembro, o alargamento do acordo entre operadores de televisão para realizar os debates presidenciais, depois da queixa apresentada pela Medialivre, dona do Correio da Manhã.

A deliberação do Conselho Regulador da ERC acontece a poucos dias de arrancar os debates presidenciais e na sequência "da apreciação da queixa apresentada pela Medialivre, S.A., proprietária dos serviços de programas CMTV e News Now, contra a RTP, a SIC e a TVI".

A entidade reguladora "entende que esse alargamento contribuirá para o reforço do pluralismo, da diversidade e do direito à informação dos cidadãos no período eleitoral".

A Medialivre alegou na queixa que fez que, "no acordo firmado entre RTP, SIC e TVI, para organização de um conjunto de debates entre candidatos presenciais, se verifica uma violação dos deveres de pluralismo, do direito à informação e da igualdade de tratamento entre operadores, defendendo que esse acordo teria como efeito a exclusão de acesso dos seus serviços de programas a um acontecimento de natureza política de relevância nacional e eleitoral".

O Conselho Regulador da ERC considerou que "a realização conjunta de debates eleitorais pode constituir uma solução válida para assegurar o pluralismo e a diversidade informativa em período eleitoral".

Contudo, salientou que tal articulação deve ser orientada por uma lógica de complementaridade e de ampliação do espaço mediático sendo desejável a inclusão de operadores relevantes no ecossistema televisivo que manifestem disponibilidade para integrar a organização dos debates", diz o comunicado da ERC.

Desta forma, "a ERC recomenda, por conseguinte, aos operadores RTP, SIC e TVI que o modelo de organização de debates para as eleições presidenciais 2026 compreenda a articulação com outros operadores relevantes que pretendam contribuir para o alargamento do espaço informativo em termos de debates eleitorais, mormente a queixosa, tendo em vista a prossecução do pluralismo, da diversidade e do direito à informação dos cidadãos no período eleitoral".

Presidenciais. ERC recomenda alargamento do acordo entre televisões sobre debates
Medialivre apresenta queixa na Autoridade da Concorrência para travar debates presidenciais na RTP, SIC e TVI
Presidenciais. ERC recomenda alargamento do acordo entre televisões sobre debates
RTP, SIC e TVI garantem que todos os candidatos presidenciais aceitaram modelo de debates e rejeitam “exclusividade”
Medialivre
Debates
televisões
Presidenciais 2026

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt