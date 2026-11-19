O Pilar I conta com uma dotação base de nove milhões de euros para a digitalização e preservação de textos, fotografias, áudio e vídeo em suportes antigos ou obsoletos, abrangendo também a catalogação e a inserção de metadados em arquivos que já se encontrem digitalizados.

O apoio é atribuído a fundo perdido até 90% da despesa elegível, descendo para um mínimo de 75% caso a procura supere a verba disponível. Prevê-se ainda um possível reforço financeiro de até seis milhões de euros a partir de 2027, se as candidaturas validadas ultrapassarem o montante inicial.

Já o Pilar II disponibiliza seis milhões de euros como contrapartida financeira direta para os órgãos de comunicação social que aceitem e transfiram efetivamente arquivos digitais anteriores a 31 de dezembro de 2026 — incluindo conteúdos que não estão em acesso aberto — para o Amália, para modelos públicos que lhe sucedam e para investigação científica por entidades públicas.

O Governo sublinha que o Estado não fica com exclusividade nem pode ceder os materiais a terceiros, mantendo-se os conteúdos de acesso restrito fora do domínio público.

Destinado exclusivamente a órgãos de imprensa, rádio e televisão que não sejam de titularidade pública, o programa exige no Pilar I um investimento mínimo elegível de 500 mil euros aos media nacionais e de 75 mil euros aos regionais e locais (que têm 15% da verba reservada), permitindo a apresentação de candidaturas conjuntas para atingir esses patamares.

A gestão operacional cabe à Visapress, que abre os concursos, celebra contratos e efetua os pagamentos, em articulação com o #PortugalMediaLab e a ARTE.

Na mesma reunião, o Governo aprovou ainda um reforço de 700 mil euros no apoio às rádios afetadas pela tempestade Kristin, elevando o montante máximo de 500 mil para 1,2 milhões de euros.