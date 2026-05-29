Global Media Group reforça estrutura de capital e consolida acionistas estratégicos

O Global Media Group (GMG) vai realizar nas próximas semanas uma operação de reforço dos seus capitais próprios, essencial para a continuidade do seu crescimento sustentável, numa altura em que o setor da comunicação social enfrenta os desafios da transição digital e da adaptação a novos hábitos de consumo de informação, anunciou o conselho de administração, num comunicado interno. Nesse contexto os acionistas do GMG acordaram num memorando de entendimento onde se encontra prevista a entrada do empresário César do Paço no capital da empresa, passando a deter uma participação de 20% da mesma. O futuro acionista do Global Media Group reside há três décadas nos Estados Unidos, onde fundou a Summit Nutritionals International Inc., uma empresa líder no segmento dos suplementos nutricionais, nomeadamente o Sulfato de Condroitina Droi-Kon. Os atuais acionistas – Páginas Civilizadas, Grandes Notícias, José Pedro Soeiro e KNJ – manter-se-ão no capital social da empresa proprietária dos dois jornais diários mais antigos do país, o Diário de Notícias e o Açoriano Oriental e que detém também as revistas Men's Health e Women's Health, o jornal económico Dinheiro Vivo e os sites DN Brasil e Motor24.