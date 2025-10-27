DN duplica audiência e bate recorde com 20 milhões de 'pageviews'

O site do Diário de Notícias (www.dn.pt) atingiu nos últimos 30 dias o valor mais elevado de visualizações mensais desde 2021, segundo a Google Analytics, com um total de 20 milhões de visualizações, o que representa um crescimento de 166% face aos 7,5 milhões contabilizados em setembro de 2024. O número de utilizadores no período compreendido entre 27 de setembro e 26 de outubro ascendeu a 2,9 milhões, permanecendo assim nos níveis mais elevados desde março de 2022. Este valor representa um crescimento de 107% face aos 1,4 milhões registados em setembro do ano passado.Já as visitas passaram de 3,36 milhões em setembro de 2024 para 6,6 milhões nos últimos 30 dias, uma subida de 96%.O fortíssimo crescimento da audiência do Diário de Notícias desde setembro de 2024 explica-se com a transformação digital em curso no jornal, que tem passado pela implementação de uma estratégia digital first e uma aposta reforçada no multimédia. Neste contexto, a própria edição impressa passou a ser pensada e construída como um produto multimédia, contemplando, entre outras coisas, o acesso direto a vídeos e a outros conteúdos que desenvolvemos no site.A aposta no digital não implica, por isso, uma redução do esforço empregue na edição diária, que continuará a ser um formato nobre e premium. Nos próximos meses, vamos reforçar a edição diária do DN com novos conteúdos em áreas como a Opinião, o Desporto, a Cultura, o Local e a Sociedade. Por outro lado, vamos manter e reforçar a aposta nos suplementos DN Brasil e Dinheiro Vivo, cujas audiências online estão também a subir de forma significativa.De resto, o site do DN foi reformulado em janeiro deste ano e, desde então, temos vindo a introduzir continuamente melhorias que visam proporcionar a melhor experiência aos nossos leitores e telespectadores. Vamos também lançar newsletters e outros conteúdos digitais que vão ao encontro dos interesses e necessidades dos nossos leitores.O Diário de Notícias agradece a confiança e a preferência dos seus leitores, parceiros e anunciantes, renovando o compromisso de os procurar servir com jornalismo independente e de qualidade.