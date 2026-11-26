O atual diretor do jornal Público, David Pontes, vai cessar funções em 31 de dezembro, noticiou esta quinta-feira, 26 de novembro, o diário, que acrescenta que a administração indicou o diretor-adjunto Pedro Candeias para o cargo.

David Pontes foi anunciado como diretor do Público em abril de 2023 e tomou posse dois meses depois, no início de junho, substituindo Manuel Carvalho.

Na notícia hoje divulgada, o Público cita a administradora Cristina Soares, que enaltece “a consolidação da liderança na circulação digital paga”, o alargamento da oferta editorial “com os lançamentos do PÚBLICO Brasil, do vertical Enter e da aplicação Gen P” e ainda o reforço do “PÚBLICO na Escola e da Prova dos Factos, consolidando a aposta na literacia mediática e no combate à desinformação”.

Com passagens pela Lusa, Comércio do Porto e Jornal de Notícias, David Pontes foi diretor-adjunto do Público entre 2000 e 2002 e regressou ao diário em 2018, tendo, nos últimos anos, estado à frente da redação no Porto e sido responsável pela área de ‘podcasts’ e desenvolvimento de projetos editoriais.

A administração do título pertencente à Sonaecom já pediu um parecer ao Conselho de Redação sobre a indicação de Pedro Candeias para o cargo de diretor.

Pedro Candeias é um dos quatro diretores-adjuntos do título, onde está desde o ano passado, após mais de uma década no Expresso, onde foi subdiretor.

O Público refere que a administração “salienta o conhecimento e experiência do jornalista na área digital, que aponta como uma prioridade para o próximo ciclo editorial”.