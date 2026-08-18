João Marcelino é o novo diretor do Jornal Económico

João Marcelino regressa ao Jornal Económico, agora como diretor, anunciou esta terça-feira, 18 de agosto, a administração da Media9Par, que indica que Ricardo Santos Ferreira e Lígia Simões ficam como diretores-adjuntos, num comunicado interno a que a Lusa teve acesso.

Ricardo Santos Ferreira estava a assumir interinamente as funções de diretor editorial do título este mês, na sequência da saída de André Macedo do cargo.

A administração pediu hoje ao Conselho de Redação do Jornal Económico (JE) parecer sobre a nomeação da nova direção editorial: diretor João Marcelino e diretores-adjuntos Ricardo Santos Ferreira e Lígia Simões.

"No pedido de parecer solicitado ao Conselho de Redação foi informado que a nova direção editorial terá início de funções a partir de 1 de setembro de 2026", refere a administração, no comunicado enviado aos trabalhadores.

No caso de João Marcelino, que foi diretor do DN entre 2007 e 2014, trata-se "de um regresso, uma vez que já tinha exercido funções no Jornal Económico (entre 2018 e 2022), primeiro como colaborador externo e posteriormente como redator principal".

"Gostaríamos de aproveitar a oportunidade para informar que também com data de 1 de setembro próximo, José Carlos Lourinho passará a exercer as funções de editor executivo", adianta, referindo que "no desempenho destas funções passará a apoiar a direção editorial no desempenho de funções executivas e de coordenação".

A administração acredita que "com estas nomeações e governance a redação do Jornal Económico estará ainda mais apta para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades do presente e que o futuro nos reserva".

Ao João, ao Ricardo, à Lígia e ao José Carlos "votos das maiores felicidades nesta nova etapa do seu percurso profissional, extensivo a todas as equipas que em cada momento contribuem para fazer do Jornal Económico a melhor marca económica do mercado", remata a administração da Media9Par.