Santos populares nos Jardins do Campo Pequeno

Os Jardins do Campo Pequeno vão ser palco dos Santos Populares em Lisboa entre 29 de maio e 14 de junho.Com entrada gratuita, petiscos tradicionais e música ao vivo durante este período, a noite de 9 de junho terá como destaque a atuação de José Malhoa, um dos nomes mais emblemáticos da música popular portuguesa, uma presença integrada nos Mega Santos da Betclic.O recinto estará aberto ao público das 17h00 às 02h00, conta com mais de 1200 lugares de estacionamento e tem acesso direto por metro, comboio e autocarro.