Santos populares nos Jardins do Campo Pequeno
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Santos populares nos Jardins do Campo Pequeno

No dia 9 de junho está prevista a atuação de José Malhoa.
Redação DN
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Os Jardins do Campo Pequeno vão ser palco dos Santos Populares em Lisboa entre 29 de maio e 14 de junho.

Com entrada gratuita, petiscos tradicionais e música ao vivo durante este período, a noite de 9 de junho terá como destaque a atuação de José Malhoa, um dos nomes mais emblemáticos da música popular portuguesa, uma presença integrada nos Mega Santos da Betclic.

O recinto estará aberto ao público das 17h00 às 02h00, conta com mais de 1200 lugares de estacionamento e tem acesso direto por metro, comboio e autocarro.

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