PSP alerta para condicionamentos nos centros do Porto, Gaia e Maia no domingo devido à Volta a Portugal

A PSP alertou para vários condicionamentos de trânsito nos centros das cidades do Porto, Vila Nova de Gaia e Maia no domingo devido à realização da última etapa da Volta a Portugal em bicicleta, consultou este sábado, 15 de agosto, a Lusa.

De acordo com várias publicações do Comando Metropolitano do Porto, em causa estão as partes iniciais da etapa final da Volta a Portugal, que ligará a Maia ao Porto em 136,9 quilómetros, passando ainda pelos concelhos da Trofa, Valongo, Santo Tirso, Paredes e Gondomar.

No centro da Maia, os condicionamentos começam já este sábado pelas 21:00 para a montagem logística, e a etapa arranca às 13:55 de domingo, com um percurso entre a Avenida D. Manuel II, Rua Eng. Duarte Pacheco, Rua da Cavada, Rua Domingos Luís Barreiros Tomé, Avenida Prof. Dr. Manuel de Oliveira, e regressando depois ao centro para uma nova passagem na partida.

Os cortes de trânsito ocorrerão aproximadamente entre as 13:55 e as 14:20 segundo a PSP, nas vias referidas, havendo também lugar a cortes nas ruas Padre António, Praça Dr. José Vieira de Carvalho e Avenida Visconde de Barreiros, nas ruas Augusto Martins e Augusto Simões, na Rua Eng. Duarte Pacheco e adjacentes,

Depois de prosseguir pela Trofa (Muro e Coronado) e por territórios pertencentes aos concelhos de Valongo (Sobrado e Campo) Santo Tirso (Água Longa e Agrela) e Paredes (Lordelo, Gandra, Rebordosa, Recarei, Aguiar de Sousa) e margem ribeirinha de Gondomar, o percurso entrará no Porto antes de seguir para Gaia.

Vindos de Gondomar, os ciclistas passarão pelas avenidas Paiva Couceiro e Gustave Eiffel, junto ao rio Douro, subindo depois pela Rua Mouzinho da Silveira até aos Aliados, para uma primeira passagem junto à meta, prosseguindo depois pela Rua Fernandes Tomás, Rua D. João IV, Avenida Rodrigues de Freitas, Rua Duque de Loulé, Rua Alexandre Herculano e entrando na Ponte do Infante rumo a Gaia.

No Porto, os cortes de trânsito durarão aproximadamente entre as 13:00 e as 18:00, mas na zona da freguesia do Bonfim começarão a partir das 14:45.

Já em Vila Nova de Gaia, os cortes acontecerão entre as 14:45 e as 18:00 desde a Ponte do Infante, passando pela Avenida D. João II até à Avenida da República (troço descendente entre Santo Ovídio e estação de metro D. João II), Rua de Soares dos Reis, Avenida Nun'Álvares, Avenida Infante D. Henrique, Avenida dos Descobrimentos, Via Eng. Edgar Cardoso, Rua José Falcão, Avenida Manoel de Oliveira, Via Rosa Mota, Rua General Torres.

Os cortes de trânsito em Gaia estão previstos das 14:45 às 18:00, havendo vários cortes nos arruamentos adjacentes ao percurso da prova.

Os ciclistas atravessarão depois o tabuleiro inferior da Ponte Luiz I, subindo depois novamente para os Aliados, já no Porto.

O final da prova está apontado para as 17:25 na Avenida dos Aliados.